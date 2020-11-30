Расстрелявший бывшую жену калининградец: «Я не хочу, чтобы она здравствовала»

Калининград, 30 ноября. На You Tube появилось видеообращение калининградского стрелка. До того как совершить убийство жены и покончить с собой, он сделал серию записей, на которых рассказал о мотивах своего поступка и процессе подготовки к преступлению. На канале «Борода в курсе» до сих пор продолжает появляться по одному ролику в день.

Убийца Александр Машков рассказывает, что запланировал лишить жизни бывшую супругу еще в Кемерово, на прежнем месте жительства. Жизнь и счастье женщины для него ничего не значили, хоть он и уверяет, что любил ее, детей и мечтал о воссоединении с ними в Калининграде.

«То, что я сделал, то сделал. Люди рождаются и умирают, кто раньше, кто позже. Я не хочу, чтобы эта женщина жила и здравствовала, поэтому так и получилось. Может, она специально сюда перебралась, подальше, потому что понимала, что ехать с оружием в Калининград очень тяжело. Только самолетом, через границу и загранпаспорт надо, много чего. Я сумел провести свое охотничье ружье, а также травматический пистолет MR 79 9M. Патроны я не брал, я покупал уже их здесь, в Калининграде», — сообщил Александр Машков.

Калининградский стрелок держал задуманное в строгом секрете, а ролики записал, чтобы осветить подробности личной жизни бывшей жены.

«Ко всему я подготовился сам, один, никто об этом не знал, может, догадывались, потому что я тяжело было все это скрывать. Эти намерения никто не мог понять, я никому не говорил», — рассказал стрелок.

Убийца также жалуется на свою бедность и сообщает о долге в размере 1 млн. 500 тыс. рублей, отдавать который ему не позволяло здоровье. Рассказывая своей о прошлой работе в шахте, слесарем, в МЧС и охранником, он сообщает, что перед переездом продал все, в том числе и одежду, потому что долго жить не планировал. Перед смертью он обвиняет бывшую жену в развратности и меркантильности.

«Она женила на себе первого мужа из Томска, а потом «Все, я тебя не люблю» и рассталась с ним. Он платит алименты, денежка капает. Потом она начала встречаться с другим пацаном, там погуляла, потом начала жить еще с одним, который у нее украл золото и бросил ее. Пару месяцев пожил и уехал. Потом познакомилась со мной. Она рассказывала: «Я встречалась с тобой и еще с парой парней». Ходила, выбирала, всматривалась… Когда узнала, что у меня есть квартира двухкомнатная и машина, я думаю, что она сделала ставку на меня», — говорит стрелок.

Машков также без лишней скромности описывает подробности начала отношений с бывшей женой, осуждающе упоминая, что жить с ним она начала всего через неделю после знакомства.

«Она приезжала, а я пьяный по городу ходил и падал. Родственники помогали мне выживать. Она сразу предложила, и мы буквально через неделю начали жить. Неделю и сразу в кровать, вообще прям «без б». В ночнушечке, без лифчика, в трусиках, бери не хочу. По первости, конечно, она мне нравилась, но я ее не любил. Через пару месяцев я очень, безумно ее полюбил, готов был на все, тем более, что я к тому моменту устроился на хорошо оплачиваемую работу инженером по ремонту шахтового оборудования», — говорит убийца.

Получив место, Машков взял в кредит дорогую машину, но на новой работе продержался меньше трех лет.

«Через 2,5 года ко мне на работу пришел новый начальник, я с ним не поладил и мне пришлось уйти. Как только я потерял работу, у нас уже сын, она поменялась, сразу не нужен», — говорит убийца.

Чтобы погасить кредит за машину, убийца продал квартиру. Выкупленную иномарку он поменял на более дешевую и, пока работы не было, начал таксовать, уставал на жаре и однажды въехал в стоящий впереди него автобус.

«Машина была больше не ходу, ремонт обошелся в 250 тыс. Купил срочно «Приору», а на ней накрывался движок. Пришлось и ее продать», — оправдывается убийца.

Новую работу Машков нашел, но надолго на ней не задержался. У мужчины не ладилось с начальством, он критиковал его поручения, и однажды, в Новокузнецке, он понял, что из-за боязни высоты больше не может с ней справляться.

«Пришлось уволиться. Денег вообще не стало. На нервной почве закурил. Таксовал, работу искал, а ее нет. Кризис. Такой женщине как Алена это не нужно. Проще поменять мужчину. Она захотела переехать в другой город, она давно об этом говорила», — говорит убийца.

Перед убийством он обвинил бывшую жену в том, что она не была с ним честной и в течение полугода давала надежду на то, что он будет жить с ней и детьми, хотя сама познакомилась в Калининграде с мужчиной по имени Семен.

«Она говорила «Все будет хорошо, будем встречаться», я готов был на все ради нее и детей, чтобы видеть их, а не по телефону или на фотографиях в соцсетях… В итоге в мае она познакомилась с Семеном. Он в сообщениях ей писал, что он алкаш, любит хорошее виски и коньяк!» — говорит убийца.

Из-за этого обмана Александр Машков и решил расстрелять жену. Напомним, ФАН опубликовал видео с места стрельбы в Калининграде. Очевидцы рассказали, что приняли звуки стрельбы за хлопки салютов.