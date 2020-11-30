Депутат Госдумы рассказал, стоит ли заварить мусоропроводы по всей стране

Мусоропроводы в жилых домах мешают внедрению раздельного сбора отходов в стране. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он выразил мнение, что, хотя мусоропроводы и необходимо законсервировать, однако такая инициатива не получит единогласной поддержки жильцов. Депутат Госдумы VII созыва, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал позицию чиновника.

«Сергей Иванов совершенно справедливо поднимает эту проблему. Продолжая мысль спецпредставителя, можно сказать, что у нас в принципе отсутствует инфраструктура для раздельного накопления бытовых отходов. Дело не в том, чтобы заварить мусоропроводы или оставить их. У нас также отсутствуют баки, спецтранспорт для раздельного сбора отходов, логистика их перемещения и последующей переработки», — сказал депутат.

По его словам, все законодательные условия для создания этой цепочки были предоставлены.

«Мы вывели раздельный сбор из-под лицензирования. Этим может заниматься кто угодно, но региональные операторы, а зачастую и региональные власти совершенно не пытаются этим заниматься, потому что это требует создания соответствующей инфраструктуры. Проще сваливать все на полигонах и получать сверхприбыли», — подчеркнул Владимир Бурматов.

Собеседник также отметил, что озвученная чиновником проблема стоит сегодня крайне остро. Нет ни одного субъекта Российской Федерации, где полноценный раздельный сбор мусора внедрен во всех муниципалитетах и домохозяйствах.