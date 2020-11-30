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Ливия

ПНС Ливии выводит доллары из банков для погашения долга перед Турцией

ПНС Ливии выводит доллары из банков для погашения долга перед Турцией

Триполи, 30 ноября. Банки столицы Ливии испытывают серьезный дефицит американского доллара.

Новостной аккаунт в Twitter утверждает, что нехватка иностранной валюты связана с принудительным выводом денег из страны для погашения долгов перед Турцией. Информированный источник считает, что доллары пошли на выплаты Анкаре за переброску наемников и оружия на территорию Ливии.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заключил соглашение в сфере безопасности с «премьер-министром» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фаейзом Сарраджем. В рамках договора последний получает поддержку со стороны Анкары в виде арсенала, сирийских боевиков а также военнослужащих регулярной армии для укрепления незаконных группировок в Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция планирует перебросить в Ливию шесть истребителей F-16. Несколько ударных вертолетов уже доставлены на территорию североафриканского государства.

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