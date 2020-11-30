ПНС Ливии выводит доллары из банков для погашения долга перед Турцией

Триполи, 30 ноября. Банки столицы Ливии испытывают серьезный дефицит американского доллара.

Новостной аккаунт в Twitter утверждает, что нехватка иностранной валюты связана с принудительным выводом денег из страны для погашения долгов перед Турцией. Информированный источник считает, что доллары пошли на выплаты Анкаре за переброску наемников и оружия на территорию Ливии.

#طرابلس عجز كبير في الدولار في البنوك وذلك بسبب سحب الأموال بالعملة الأجنبية قسراً من أجل سداد الديون #لتركيا لإرسالها المرتزقة والأسلحة إلى #ليبيا. — ViewsOnLibya ✪ (@LibyaViews) November 30, 2020

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заключил соглашение в сфере безопасности с «премьер-министром» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фаейзом Сарраджем. В рамках договора последний получает поддержку со стороны Анкары в виде арсенала, сирийских боевиков а также военнослужащих регулярной армии для укрепления незаконных группировок в Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция планирует перебросить в Ливию шесть истребителей F-16. Несколько ударных вертолетов уже доставлены на территорию североафриканского государства.