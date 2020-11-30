Австралия возмутилась китайской публикацией, порочащей ее армию

Австралия потребовала у КНР удалить фотографию, выложенную в Twitter-аккаунте представителя китайского МИД Чжао Лицзяня. Речь идет об изображении, где мужчина в австралийской военной форме с улыбкой на лице приставил нож к горлу афганского ребенка, в то время как подпись в нижней части фото гласит: «Не переживай, мы пришли сюда, чтобы принести мир». Подробнее об этом сообщает Daily Mail.

Скандал развивается на фоне расследования преступлений, совершенных австралийским спецназом на территории Афганистана.

«Это в высшей степени возмутительно и не может быть оправдано никоим образом», — отозвался об изображении премьер-министр Австралии Скот Моррисон, добавив, что Китаю должно быть стыдно за эту публикацию.

Несколько ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в минувший четверг командующий австралийскими Вооруженными силами генерал-лейтенант Ангус Кэмпбелл обнародовал результаты расследования, проведенного генерал-майором резерва сухопутных войск Полом Бреретоном и длившееся четыре с половиной года.

Безупречной репутации прославленного элитного австралийского подразделения SAS был нанесен колоссальный урон: полиции было поручено провести расследование в отношении 19 бойцов спецназа в связи с убийством 39 заключенных и гражданских лиц в Афганистане.

Спустя несколько дней стало известно о начатой процедуре увольнения 13 спецназовцев. Командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Рик Берр заявил, что солдатам «были выданы уведомления об административных мерах в связи с расследованием военных преступлений, совершенных в Афганистане».