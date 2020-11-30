Более трех тысяч человек умерли в Тунисе от коронавируса

Тунис, 30 ноября. Количество смертей от коронавирусной инфекции в стране превысило три тысячи человек, пишет издание Al-Awsat.

По данным Минздрава, на конец минувшей недели число зараженных COVID-19 достигло отметки в 92 475 человек. Из них 69 624 получили качественное лечение и побороли болезнь.

В настоящий момент в медучреждениях Туниса находится 1451 пациент. В тяжелом состоянии 290 больных. Они переведены в реанимацию. Подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 128. За весь период пандемии в стране скончались 3219 граждан.

Правительство ввело ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, включая ночной комендантский час и запрет на передвижение между штатами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что более 30 тысяч человек заразились COVID-19 в Турции за сутки.