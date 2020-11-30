ВОЗ заявила о влиянии затяжного кризиса на здоровье жителей Ливии

Женева, 30 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вследствие затяжного кризиса каждый седьмой ливиец нуждается в психологической помощи.

Ведомство утверждает, что после убийства бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи число граждан, которым требуется поддержка специалиста, стало больше в два раза. Сегодня на 300 тысяч жителей североафриканской страны приходится только один врач данной практики. Соответствующие клиники имеются в пяти городах: Бенгази, Триполи, Мисурате, Сабхе и Адждабии. Тогда как до событий 2011 года люди могли получить консультацию в большем количестве пунктов.

Ситуация со здравоохранением в стране ухудшается и на фоне коронавируса. По данным сотрудников ВОЗ, Ливия является одной из самых зараженных стран Северной Африки. На миллион ливийцев приходится 161 погибший от COVID-19. Гражданам государства угрожает также ВИЧ-инфекция. За последние две недели количество жителей страны с положительным статусом увеличилось на 13%.

Организация заявила о намерении запустить двухгодичный проект по укреплению служб психического здоровья в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Правительство национального согласия (ПНС) выделяет средства на переброску наемников и собственное обогащение. При этом боевики триполитанских «властей» перехватывают гуманитарные грузы с лекарствами, которые предназначаются для жителей.