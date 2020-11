Джен Псаки: знаменитые реальные и фейковые цитаты

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден (официально результаты американских президентских выборов 2020 еще не объявлены) заявил, что в его команду войдет экс-глава пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.



For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941 — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020

Комментируя свое возможное назначение, Псаки написала в Twitter, что для нее большая честь снова работать в одной команде с Байденом. Она напомнила, что работала в администрации 44-го президента США Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом.

I grew up through the hard fought battles of winning back the House, winning presidential campaigns and fighting for the Obama-Biden agenda with @KBeds and looking forward to the journey ahead. — Jen Psaki (@jrpsaki) November 29, 2020

Джен Псаки, много высказывавшаяся по украинской повестке, хорошо известна в России своими, скажем мягко, непрофессиональными заявлениями.

ФАН собрал несколько ярких цитат из высказываний Джен Псаки, в основном относящихся к 2014 году.

О референдуме в Донецкой и Луганской народных республиках

«Методология голосования вызывает сильные подозрения, есть сообщения о выборных каруселях. <…> Я сама не очень знакома с этим термином, но уточню у экспертов, что означает это слово».

О газовом транзите

«Он [природный газ в трубопроводах] проходит из Западной Европы через Украину в Россию. Ой, извините, наоборот: из России через Украину в Западную Европу. Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объемам газа, если это потребуется».

О собственной некомпетентности

«Я с радостью разберусь в этом вопросе, когда вернусь к себе в кабинет».

Об информации в СМИ о ее увольнении

«Я все еще остаюсь здесь, как и сильная демократическая Украина».

Despite the Russian propaganda machine suggesting otherwise..I am still here as is a strong, democratic Ukraine #dontbelieveRT — Morgan Ortagus (@statedeptspox) June 6, 2014

Об обсценной английской лексике из уст Виктории Нуланд

«Вы все хорошо знаете Викторию и наверняка в курсе, что, когда ей было 23 года, она восемь месяцев жила на борту русского судна, где, возможно, узнала определенную лексику. Ладно, это я пошутила».

Об операции ВСУ на востоке Украины сразу после визита в Киев представителей США

«Думаю, вы просто повторяете слова министра иностранных дел [РФ Сергея] Лаврова. Давайте перейдем к следующему вопросу».

Цитаты, приписываемые Псаки

Некоторые цитаты, по данным СМИ, принадлежали Джен Псаки, но на самом деле были выдуманы. Например, не удалось найти источник ее заявлений о «ростовских горах» и «белорусских морях». Тем не менее некомпетентность Псаки и нелепость многих ее заявлений заставляли читателей верить, что она могла сказать и такое.

О «ростовских горах»

«В России нет беженцев с Украины. На Украине все спокойно и под нашим контролем. <…> Это [о женщинах и детях, пересекающих российскую границу] туристы. В ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух».

О «белорусских морях»

«Если Белоруссия вторгнется на Украину, то Шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии».

Как Псаки отвечала на критику

В ответ на критику в российских СМИ и блогосфере Джен Псаки заявила, что является «жертвой российской пропаганды».

«Я воспринимаю происходящее как знак отличия, — сказала Псаки в интервью русской службе радиостанции «Голос Америки». — Забавно и занятно, что за прошедшее время масса времени была потрачена на рисование фотошопом картинок [про меня] и на нападки на меня».

Мнение депутата Госдумы

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что российским СМИ не стоит обращать на Псаки так много внимания, как это происходило в прошлом, а лучше сосредоточиться на внутриполитической повестке.

«Для наших СМИ возвращение Псаки — просто подарок. Теперь все будут особенно внимательно следить за ее выступлениями, и людям, которые плохо знают английский язык, придется трудно, ведь потребуется точно переводить все ее высказывания. Но у нас есть и важнее дела. Поэтому я бы хотел, чтобы мы меньше обращали внимание на выступления всяких американских деятелей и больше уделяли внимание внутренним проблемам», — подчеркнул Александр Шерин.

Кто такая Джен Псаки

Дженнифер Рене (Джен) Псаки родилась 1 декабря 1978 в Коннектикуте, США.

Имеет греческие и польские корни. Окончила Greenwich High School в 1996 году и исследовательский университет Колледж Вильгельма и Марии в 2000 году. В университетские годы была членом студенческого женского объединения, занималась плаванием.

Псаки начала политическую карьеру в 2001 году, участвуя в кампании перевыборов кандидатов от Демократической партии в штате Айова.

В ее послужном списке работа помощником президента США по связям с общественностью (2009–2011 гг., 2015–2017 гг.), затем она официальный представитель Госдепа (2013–2015 гг.). После победы на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа Псаки покинула свой пост. С февраля 2017 года она стала политическим комментатором на канале CNN.

У Джен Псаки двое детей, ее маленькую дочь в свое время лично принял в Белом доме Барак Обама.