Джен Псаки: знаменитые реальные и фейковые цитаты

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден (официально результаты американских президентских выборов 2020 еще не объявлены) заявил, что в его команду войдет экс-глава пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки.
President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020
For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941
Комментируя свое возможное назначение, Псаки написала в Twitter, что для нее большая честь снова работать в одной команде с Байденом. Она напомнила, что работала в администрации 44-го президента США Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом.
I grew up through the hard fought battles of winning back the House, winning presidential campaigns and fighting for the Obama-Biden agenda with @KBeds and looking forward to the journey ahead.— Jen Psaki (@jrpsaki) November 29, 2020
Джен Псаки, много высказывавшаяся по украинской повестке, хорошо известна в России своими, скажем мягко, непрофессиональными заявлениями.
ФАН собрал несколько ярких цитат из высказываний Джен Псаки, в основном относящихся к 2014 году.
О референдуме в Донецкой и Луганской народных республиках
«Методология голосования вызывает сильные подозрения, есть сообщения о выборных каруселях. <…> Я сама не очень знакома с этим термином, но уточню у экспертов, что означает это слово».
О газовом транзите
«Он [природный газ в трубопроводах] проходит из Западной Европы через Украину в Россию. Ой, извините, наоборот: из России через Украину в Западную Европу. Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объемам газа, если это потребуется».
О собственной некомпетентности
«Я с радостью разберусь в этом вопросе, когда вернусь к себе в кабинет».
Об информации в СМИ о ее увольнении
«Я все еще остаюсь здесь, как и сильная демократическая Украина».
Despite the Russian propaganda machine suggesting otherwise..I am still here as is a strong, democratic Ukraine #dontbelieveRT— Morgan Ortagus (@statedeptspox) June 6, 2014
Об обсценной английской лексике из уст Виктории Нуланд
«Вы все хорошо знаете Викторию и наверняка в курсе, что, когда ей было 23 года, она восемь месяцев жила на борту русского судна, где, возможно, узнала определенную лексику. Ладно, это я пошутила».
Об операции ВСУ на востоке Украины сразу после визита в Киев представителей США
«Думаю, вы просто повторяете слова министра иностранных дел [РФ Сергея] Лаврова. Давайте перейдем к следующему вопросу».
Цитаты, приписываемые Псаки
Некоторые цитаты, по данным СМИ, принадлежали Джен Псаки, но на самом деле были выдуманы. Например, не удалось найти источник ее заявлений о «ростовских горах» и «белорусских морях». Тем не менее некомпетентность Псаки и нелепость многих ее заявлений заставляли читателей верить, что она могла сказать и такое.
О «ростовских горах»
«В России нет беженцев с Украины. На Украине все спокойно и под нашим контролем. <…> Это [о женщинах и детях, пересекающих российскую границу] туристы. В ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух».
О «белорусских морях»
«Если Белоруссия вторгнется на Украину, то Шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии».
Как Псаки отвечала на критику
В ответ на критику в российских СМИ и блогосфере Джен Псаки заявила, что является «жертвой российской пропаганды».
«Я воспринимаю происходящее как знак отличия, — сказала Псаки в интервью русской службе радиостанции «Голос Америки». — Забавно и занятно, что за прошедшее время масса времени была потрачена на рисование фотошопом картинок [про меня] и на нападки на меня».
Мнение депутата Госдумы
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что российским СМИ не стоит обращать на Псаки так много внимания, как это происходило в прошлом, а лучше сосредоточиться на внутриполитической повестке.
«Для наших СМИ возвращение Псаки — просто подарок. Теперь все будут особенно внимательно следить за ее выступлениями, и людям, которые плохо знают английский язык, придется трудно, ведь потребуется точно переводить все ее высказывания. Но у нас есть и важнее дела. Поэтому я бы хотел, чтобы мы меньше обращали внимание на выступления всяких американских деятелей и больше уделяли внимание внутренним проблемам», — подчеркнул Александр Шерин.
Кто такая Джен Псаки
Дженнифер Рене (Джен) Псаки родилась 1 декабря 1978 в Коннектикуте, США.
Имеет греческие и польские корни. Окончила Greenwich High School в 1996 году и исследовательский университет Колледж Вильгельма и Марии в 2000 году. В университетские годы была членом студенческого женского объединения, занималась плаванием.
Псаки начала политическую карьеру в 2001 году, участвуя в кампании перевыборов кандидатов от Демократической партии в штате Айова.
В ее послужном списке работа помощником президента США по связям с общественностью (2009–2011 гг., 2015–2017 гг.), затем она официальный представитель Госдепа (2013–2015 гг.). После победы на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа Псаки покинула свой пост. С февраля 2017 года она стала политическим комментатором на канале CNN.
У Джен Псаки двое детей, ее маленькую дочь в свое время лично принял в Белом доме Барак Обама.