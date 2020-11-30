В регионах России формируется инфраструктура для зарядки электромобилей

Государственный Рязанский приборостроительный завод (входит в АО «КРЭТ») презентовал две электрозарядные станции, положив начало созданию единой зарядной сети региона. Одна из этих станций будет установлена весной 2021 на федеральной трассе М-5 «Москва — Челябинск».

Заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина рассказала ФАН, что сотрудничество регионального правительства с предприятием началось шесть лет назад, когда была выделена субсидия на инновационную разработку.

«Сегодня на территории Рязанской области уже определены перспективные точки размещения первой электрозарядной инфраструктуры», — сказала она.

Как сообщили ФАН в пресс-службе АО «КРЭТ», ключевое отличие продукции ГРПЗ от российских и зарубежных разработок — наличие специализированной системы управления сетью ЭЗС, которая позволяет контролировать устройства в режиме реального времени, собирать и анализировать статистику работы станций, а также формировать отчетность в разных разрезах.

«Сеть наших ЭЗС, установленных на территории России, является одной из крупнейших и насчитывает более 130 станций», — отметил генеральный директор компании Николай Колесов.

Он добавил, что создание единой зарядной сети России является стратегической задачей холдинга.

По информации ФАН, максимальной мощностью обладает ультрабыстрая станция для электробуса, которая позволяет зарядить его до 100% за 24 минуты. Двухпостовые ЭЗС переменного и постоянного тока, которые являются последними разработками предприятия, обеспечивают одновременный заряд двух и более электромобилей.

Ранее эксперты сообщили, что на 2020 год в России зарегистрировано около 6300 электромобилей. К 2025 году на российском рынке может появиться около 350 моделей электромобилей с дальностью пробега более 300 км на одной зарядке.

С наращиванием производства ЭЗС активизируется развитие парка электробусов. ФАН уже сообщал о том, что к 2030 году электробусы вытеснят дизельный общественный транспорт из Москвы.

В сентябре текущего года ультрабыстрая электрозарядная станция ГРПЗ была допущена к зарядке линейных электробусов Москвы. В пресс–службе «КРЭТ» ФАН сообщили, что переговоры по поддержке развития электробусных маршрутов общественного транспорта проводятся с Нижним Новгородом, Тюменью и Владивостоком.