Актриса Валентина Рубцова дала совет, как избежать финансовых потерь

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова в интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала, как можно было бы избежать больших финансовых потерь. Актриса считает, что людям категорически не хватает такого школьного предмета, который бы научил их тратить деньги правильно.

«Имеет смысл в школах в срочном порядке вводить новый предмет — финансовая грамотность. Потому что все начинается с детства, все закладывается там. И в институтах тоже надо ввести этот предмет. Пусть люди учатся, потому что никто из нас этого не умеет делать. Пусть дадут эту удочку, раз не могут дать рыбу сейчас. А дальше молодые люди уже сами постараются», — посоветовала Валентина.

В сегодняшней непростой ситуации актриса советует всем не опускать руки. Надо найти в себе силы и поверить в скорейшее завершение всех невзгод.

«Единственное, что могу пожелать, чтобы не теряли веру в будущее и веру в себя, не опускали руки. Потому что я знаю, что это такое, если быть без денег и не видеть никакого света впереди. Мы это все проходили и все переживали. Это же не навсегда», — пожелала артистка.

У самой Валентины возобновились съемки проектов, но пока не ясно, долго ли они продлятся.