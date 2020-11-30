«Голубые огоньки» надежды нашей. Колонка Вадима Манукяна

Прошло уже почти четыре года с момента публикации петиции против «голубых огоньков», которую написал блогер Вадим Манукян. Ее тогда подписали более 170 тысяч человек. В этом году о ней снова вспомнили благодаря демаршу Валерия Меладзе. Он предложил звездам шоу-бизнеса задуматься о бойкоте новогодних телевизионных шоу из-за того, что артисты практически перестали зарабатывать на концертной деятельности. Своим порывом он хотел привлечь внимание к этой проблеме.

Вадим Манукян решил вспомнить, как родилась его петиция и что за этим последовало, а также рассказать, что он думает о «голубых огоньках» сегодня.

1 января 2017 года, в новогоднюю ночь, я традиционно включил ТВ в поисках приятных номеров в «огоньках», которые выпускает Первый канал и «Россия-1». Да простят меня другие телевизионные каналы: их я традиционно не включаю в первую ночь нового года. Несмотря на ежегодные попытки НТВ меняться, их «огоньки» моего зрительского интереса не вызывают. Об остальных каналах умолчу — их я в новогоднюю ночь не смотрю вовсе.

Так уж сложилось, что весь мой интерес в Новый год 2017-го распределился между «Первым» и «Россией». С первых же аккордов «Голубого огонька» стало очевидно, что в новогодней программе детища Олега Добродеева снова без изменений. Квинтэссенцией ночи стал Борис Моисеев с бананом во рту в образе Чебурашки. С этого момента я полностью сосредоточился на шоу, которое я назвал «В гостях у Примадонны».

Надо сказать, что Алла Пугачева на моей памяти до 2017 года уже давно не была ведущей новогодней ночи. Обычно она выступала на сцене с несколькими концертными номерами и очень изредка вела сам новогодний телевизионный праздник. Сразу подчеркну, что у Константина Эрнста было немало удачных новогодних экспериментов. Эталонными для меня являются «Старые песни о главном». Да и с 2018 года он выпускает довольно добротный продукт. А вот в 2017 году как-то не сложилось. «Первый» почему-то решил сделать «огонек» очень похожий на шаболовский, и зритель всю ночь был вынужден слушать шутки «звездного треугольника» (Пугачева, Галкин, Киркоров).

Проснувшись утром, я понял, что мне хочется высказаться и услышать обратную связь по поводу увиденного. Я написал свою петицию, и она внезапно обрастать подписями. Эта история срезонировала и, что называется, попала в зрителя. Сначала она называлась «Остановите новогоднее телебезобразие». Уже по завершении новогодних каникул она изменила свое название, став обращением к Константину Эрнсту с предложением конкретных изменений (рейтинговое голосование за тех артистов, которых зрители хотят видеть в эфире). И надо отметить, что в итоге руководитель Первого канала полностью выполнил изложенные в петиции требования. Появились в эфире «голубые огоньки» надежды нашей.

Однако для медиа конструктивный настрой моей петиции, вероятно, показался слишком миролюбивым. Меня столкнули лбами со звездами шоу-бизнеса. Внезапно для себя я проснулся в роли главного гонителя Пугачевой и всей ее «свиты». В отличие от сегодняшнего дня, тогда пандемии не было и лишний раз засветиться в телике хотел каждый артист. Отсутствие в новогоднем эфире могло сказаться на их концертной деятельности в дальнейшем. Чем больше тебя в телевизоре — тем больше тебя узнают, а значит ты успешно продашь билеты и будет полный зал в любом городе России.

Это сегодня Меладзе может говорить про бойкот «огоньков», потому что понимает, что, даже если его покажут на ТВ, то он все равно не сможет прилично заработать на концертах, потому что выручка с 25% и даже с 50% зала не позволяет много денег положить в карман. В основном все уйдет на зарплаты коллектива и аренду залов. Остается надежда на подпольные корпоративы, но там, если не повезет, можно весь гонорар на штрафы отдать. Так что большинство артистов даже не рискует идти по этому пути. Да и гонорары многие звезды опустили. Денег сейчас стало поменьше у бизнесменов, швыряться деньгами ради приглашения звезд готовы уже далеко не многие. Они предпочитают приглашать малоизвестных артистов, которые не заламывают ценник.

Что касается новогодней ночи — 2021, то, по слухам, у «России» снова традиционный «Голубой огонек». Ну, а на «Первом», скорее всего, снова звезды будут петь на улицах Москвы. Этот формат за три года уже прижился и успел полюбиться зрителям. Очень надеюсь, что там будет больше участников шоу «Голос».