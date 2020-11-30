Сенатор призвал сделать занятия спортом доступными для детей с аутизмом

Москва, 30 ноября. В России следует разработать механизм информирования родителей детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) об услугах в сфере физической культуры и спорта. Об этом ФАН заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Следует разработать механизм информирования родителей детей с РАС о соответствующих услугах в сфере физической культуры и спорта в государственной системе комплексной реабилитации, — рассказала она. — Важно обеспечить доступность этих услуг для граждан с РАС, в том числе за счет обучения персонала физкультурно-оздоровительных комплексов навыкам взаимодействия и общения с людьми с РАС».

Кусайко пояснила, что в настоящее время не существует стандартов медицинской помощи для детей с РАС. По словам парламентария, подходы для пациентов с другим типами ограничений возможности здоровья не всегда отвечают потребностям детей с аутизмом.

«Новая редакция клинических рекомендаций по РАС, с одной стороны, дает надежду на изменение порядка психиатрической помощи при таких расстройствах, с другой же — оставляет открытым вопрос о праве пациента на комплексную мультидисциплинарную непсихиатрическую медицинскую помощь», — уточнила собеседница ФАН.

Она добавила, что результаты современных исследований, в том числе позиция ведущих государственных и профессиональных организаций, дают надежду, что будет преодолен разрыв между знанием и практикой. По мнению сенатора, так может снизиться преждевременное приписывание физических симптомов аутистическому поведению.

«Следует определить те необходимые изменения в нормативных документах, которые позволят улучшить доступность бесплатной общесоматической медицинской помощи для этой группы пациентов», — сказала Кусайко.

Законодатель подчеркнула, что современные исследования и опыт пациентских организаций должны дать поддержку органам здравоохранения и компаниям, осуществляющим уход за пациентами с РАС.

По ее словам, не менее важно и понимание возможных механизмов, симптоматики и последствий сопутствующих заболеваний при расстройствах аутистического спектра. Это позволит улучшить обслуживание пациентов, а также снизит долгосрочные затраты.