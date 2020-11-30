Правозащитник объяснил, почему студенты-иностранцы должны вернуться в РФ

Правительство РФ должно позволить иностранным студентам въехать на территорию России для продолжения обучения в высших учебных заведениях. Об этом в комментарии ФАН заявил юрист и правозащитник Иван Мельников.

Из-за пандемии коронавируса и возникших ограничений часть иностранных студентов, обучающаяся в России, не может продолжить свое образование в российских вузах. Информация о том, что около двух тысяч студентов-иностранцев обратились за помощью в правительство, распространилась во многих информационных Telegram-каналах. Студенты медицинских и театральных вузов записали видеообращение к органам власти. Они пожаловались на невозможность учебного процесса, так как занятия по их специальности нельзя проводить в онлайн-режиме.

В пресс-службе Ассоциации иностранных студентов заявили, что подобных обращений к ним пока не поступало, но организация, по словам ее сотрудников, будет проверять информацию и тщательно следить за обстановкой.

Юрист, правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с ФАН объяснил, зачем он направил письменное обращение в адрес заместителя председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой. В документе он просит правительство страны помочь иностранным студентам, обучающимся в России, вернуться на ее территорию. Мельников подчеркнул, что в продолжении учебного процесса заинтересованы как сами студенты, так и высшие учебные заведения, но ограничения и закрытые границы доставляют существенные неудобства. Некоторые студенты не по своей воле не усваивают материал, а это может привести к неуспеваемости и дальнейшему исключению из вуза.

«Многие иностранные студенты, заинтересованные в российском образовании, сейчас не могут получить качественные знания из-за дистанционного режима обучения. Заинтересованы в этом и сами российские вузы: они не хотят специально отчислять студентов, но будут вынуждены это сделать из-за их неуспеваемости. Если студенты-медики учатся в удаленном режиме, понятно, что они будут недостаточно компетентными в своей профессии из-за отсутствия практики. Эти студенты планируют остаться в России и трудиться в медицинской сфере. Хорошо, что пандемия указала на дефицит медперсонала, но будут ли они качественно выполнять работу? Из-за нехватки знаний, думаю, нет», — сказал Мельников.

Правозащитник отметил, что дистанционные занятия через Интернет неспособны заменить очное обучение и обеспечить учащихся всеми необходимыми знаниями.

«Студенты театральных вузов также не могут учиться полностью в дистанционном режиме. Большинство дисциплин — сценическое искусство, гимнастика, танцы — должны проводиться только в очном формате. Вообще это касается студентов всех специальностей: студент должен иметь хотя бы частичный, но живой контакт с преподавателем, чтобы обучение было намного качественнее и профессиональнее», — выразил мнение юрист.

Мельников считает, что российское правительство должно позволить иностранным студентам пересечь границу для нормального обучения на территории нашей страны.

«На мой взгляд, решением проблемы будет то, что Правительство РФ позволит иностранным студентам в период обучения въехать на территорию страны. Они так же, как и все, будут соблюдать противоэпидемические правила — носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию. Конечно же, после перелета отсидят двухнедельный карантин и дистанцируются. Для России это также хорошо с экономической стороны: наша страна не затратит своих средств, но зато получит дополнительные вливания в бюджет за счет покупки авиабилетов и съема жилья иностранцами. Надеюсь, мое обращение в скором времени рассмотрят, и оно будет принято», — отметил правозащитник.

Также эксперт рассказал, может ли студент в случае отчисления из российского вуза обратиться в суд.

«Если высшее учебное заведение все-таки отчислит иностранного студента за неуспеваемость, то обучающийся, конечно, может обратиться в суд. Студент хотел учиться и успевать по предметам, но из-за сложившейся ситуации, не зависящей от него, не смог этого сделать. Но есть одна проблема: в России не были введены режимы ЧС и ЧП, поэтому, согласно законодательству, ситуацию нельзя отнести к форс-мажорной», — подытожил юрист.

Ранее студенты МГУ, учащиеся на платной основе, грозились подать иск к вузу, чтобы добиться скидки на оплату обучения. Они уверены, что из-за дистанционного формата учебы качество получаемого образования снизилось. Администрация университета в свою очередь заявила о сохранении высокого уровня образования, несмотря на удаленку.