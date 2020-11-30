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Правозащитник объяснил, почему студенты-иностранцы должны вернуться в РФ

Правозащитник объяснил, почему студенты-иностранцы должны вернуться в РФ

Правительство РФ должно позволить иностранным студентам въехать на территорию России для продолжения обучения в высших учебных заведениях. Об этом в комментарии ФАН заявил юрист и правозащитник Иван Мельников.

Из-за пандемии коронавируса и возникших ограничений часть иностранных студентов, обучающаяся в России, не может продолжить свое образование в российских вузах. Информация о том, что около двух тысяч студентов-иностранцев обратились за помощью в правительство, распространилась во многих информационных Telegram-каналах. Студенты медицинских и театральных вузов записали видеообращение к органам власти. Они пожаловались на невозможность учебного процесса, так как занятия по их специальности нельзя проводить в онлайн-режиме.

В пресс-службе Ассоциации иностранных студентов заявили, что подобных обращений к ним пока не поступало, но организация, по словам ее сотрудников, будет проверять информацию и тщательно следить за обстановкой.

Юрист, правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с ФАН объяснил, зачем он направил письменное обращение в адрес заместителя председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой. В документе он просит правительство страны помочь иностранным студентам, обучающимся в России, вернуться на ее территорию. Мельников подчеркнул, что в продолжении учебного процесса заинтересованы как сами студенты, так и высшие учебные заведения, но ограничения и закрытые границы доставляют существенные неудобства. Некоторые студенты не по своей воле не усваивают материал, а это может привести к неуспеваемости и дальнейшему исключению из вуза.

Правозащитник объяснил, почему студенты-иностранцы должны вернуться в РФ

«Многие иностранные студенты, заинтересованные в российском образовании, сейчас не могут получить качественные знания из-за дистанционного режима обучения. Заинтересованы в этом и сами российские вузы: они не хотят специально отчислять студентов, но будут вынуждены это сделать из-за их неуспеваемости. Если студенты-медики учатся в удаленном режиме, понятно, что они будут недостаточно компетентными в своей профессии из-за отсутствия практики. Эти студенты планируют остаться в России и трудиться в медицинской сфере. Хорошо, что пандемия указала на дефицит медперсонала, но будут ли они качественно выполнять работу? Из-за нехватки знаний, думаю, нет», — сказал Мельников.

Правозащитник отметил, что дистанционные занятия через Интернет неспособны заменить очное обучение и обеспечить учащихся всеми необходимыми знаниями.

«Студенты театральных вузов также не могут учиться полностью в дистанционном режиме. Большинство дисциплин — сценическое искусство, гимнастика, танцы — должны проводиться только в очном формате. Вообще это касается студентов всех специальностей: студент должен иметь хотя бы частичный, но живой контакт с преподавателем, чтобы обучение было намного качественнее и профессиональнее», — выразил мнение юрист.

Мельников считает, что российское правительство должно позволить иностранным студентам пересечь границу для нормального обучения на территории нашей страны.

Правозащитник объяснил, почему студенты-иностранцы должны вернуться в РФ

«На мой взгляд, решением проблемы будет то, что Правительство РФ позволит иностранным студентам в период обучения въехать на территорию страны. Они так же, как и все, будут соблюдать противоэпидемические правила — носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию. Конечно же, после перелета отсидят двухнедельный карантин и дистанцируются. Для России это также хорошо с экономической стороны: наша страна не затратит своих средств, но зато получит дополнительные вливания в бюджет за счет покупки авиабилетов и съема жилья иностранцами. Надеюсь, мое обращение в скором времени рассмотрят, и оно будет принято», — отметил правозащитник.

Также эксперт рассказал, может ли студент в случае отчисления из российского вуза обратиться в суд.

«Если высшее учебное заведение все-таки отчислит иностранного студента за неуспеваемость, то обучающийся, конечно, может обратиться в суд. Студент хотел учиться и успевать по предметам, но из-за сложившейся ситуации, не зависящей от него, не смог этого сделать. Но есть одна проблема: в России не были введены режимы ЧС и ЧП, поэтому, согласно законодательству, ситуацию нельзя отнести к форс-мажорной», — подытожил юрист.

Правозащитник объяснил, почему студенты-иностранцы должны вернуться в РФ

Ранее студенты МГУ, учащиеся на платной основе, грозились подать иск к вузу, чтобы добиться скидки на оплату обучения. Они уверены, что из-за дистанционного формата учебы качество получаемого образования снизилось. Администрация университета в свою очередь заявила о сохранении высокого уровня образования, несмотря на удаленку.

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