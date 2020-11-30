Военный эксперт объяснил, как Россия достигнет превосходства над США в море

Благодаря модернизации ВМФ РФ американский флот будет вынужден оказаться в ситуации, когда в вооружении он уступает. Об этом в комментарии ФАН высказался военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Уверенность в превосходстве

Эсминец «Джон Маккейн» ВМС Соединенных Штатов, ранее вторгшийся на территорию России, якобы превосходит большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» проекта 1155 российского Военно-морского флота. Такое мнение приводит американский журнал Popular Mechanics.

Автор статьи выразил мнение, что «Джон Маккейн» «на самом деле больше, новее и лучше вооружен», чем «Адмирал Виноградов», который вытеснил американский корабль из российских вод.

Эсминец ВМС США в конце ноября зашел за линию границы РФ на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Соединенные Штаты заявили при этом, что залив Петра Великого — не «территориальное море России». В свою очередь Москва выразила протест Вашингтону за заход эсминца в российские воды.

Провокации США

Как отметил Сергей Простаков, авторы американского журнала в чем-то правы. Эсминец «Джон Маккейн» — это серьезная боевая единица, которая может быть вооружена, в частности ракетами типа «Томагавк». Именно поэтому реакция на его заход в залив Петра Великого была такой решительной и быстрой.

«Инциденты холодной войны учат нас тому, что в подобных ситуациях формальная сила кораблей не играет абсолютно решающего значения. Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» ничем не уступает в габаритах американскому эсминцу, и для столкновения на столь близкой дистанции его вооружение ничем не уступает «Джону Маккейну». Вся мощь американского корабля может проявиться в бою на гораздо более дальних дистанциях, где его радиолокационное оборудование и ракетное вооружение выглядит серьезной угрозой для многих противников», — пояснил Сергей Простаков.

Тем не менее, заметил военный эксперт, не стоит забывать об идущем перевооружении Тихоокеанского флота. Его корабли сейчас оснащаются ударными ракетными комплексами «Калибр» и «Уран», а в озвученных планах — еще и сверхзвуковые ракеты «Циркон». И если средства обнаружения и наведения будут соответствовать возможностям ракетного вооружения, это создаст принципиально новую реальность в море. Имея безусловное численное превосходство, американский флот будет вынужден оказаться в ситуации, когда в вооружении он уступает.

«Тем не менее это лишь перспектива, которую Пентагон всеми силами стремится предотвратить. Провокации, подобные совершенной «Джоном Маккейном», не только прощупывают возможности российской обороны, но и убеждают увеличить военный бюджет США ввиду нарастания напряженности», — заключил Сергей Простаков.

Ранее большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы России эсминцем Военно-морского флота США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого на юге Приморского края. Нарушивший границу эсминец вторгся в территориальные воды страны на два километра.