Эль-Генейна, 30 ноября. Накануне в провинции Западный Дарфур группа вооруженных лиц в форме армии Судана похитила и жестоко убила сотрудника благотворительной исламской организации.

По сообщению издания SudanAkhbar, Мохаммед Абкар Хадида, работавший в Бюро «Закят», похищен вооруженными злоумышленниками недалеко от администрации района Фанга. После непродолжительных поисков его тело нашли на восточной окраине Джебель-Марра в бывшем здании службы медицинского страхования с явными признаками насильственной смерти.

Тяжесть этого жестокого преступления усугубляется тем, что Бюро «Закят» является организацией, которая действует в рамках исламского права и занимается сбором обязательного налога (закята) со всех способных обеспечить себя самостоятельно мусульман. Полученные средства перераспределяются и направляются наиболее нуждающимся единоверцам. После реформ переходного правительства Судана, проведенных под давлением западных стран, Бюро «Закят» остается практически единственным институтом, поддерживающим принципы социальной справедливости в стране.

От жителей провинций региона Дарфур уже не первый раз поступают жалобы на преступления, которые совершают как ополченцы из местных вооруженных формирований, так и служащие регулярной армии Судана. Обе стороны конфликта не гнушаются заниматься грабежом, изнасилованиями и убийствами. Усугубляет ситуацию тот факт, что, несмотря на свою осведомленность, находящиеся в Хартуме власти не способны повлиять на ситуацию.