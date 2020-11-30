Кенийский нападающий Джон Авире полностью провалил договор с «Софапакой»

Кенийский нападающий Джон Авире подписал контракт с ФК «Асуан», забыв уведомить об этом руководство своего текущего футбольного клуба – «Софапаки». Президент организации Элли Калеква впервые узнал о переходе Авире от репортера, который попросил бизнесмена прокомментировать произошедший случай. Подробнее об этом рассказывает издание Goal.

Глава «Софапаки» настаивает на том, что у нападающего с клубом заключен полуторагодовой договор, действие которого оканчивается лишь в декабре. Однако Авире почти все эти полтора года не исполнял своих обязательств.

«У него нет контракта ни с одной другой командой, у него есть контракт только с «Софапакой». Он уклонялся в течение полутора лет. Контракт истекает в декабре, но Авире не появлялся в течение одного года», — сообщил Калеква.

Авире выступал в проходившем на территории Египта финале Afcon 2019. Тогда же и произошел конфликт «Софапаки» с бывшим Генсеком Федерации футбола Кении (FKF) Робертом Мутоми. Руководство ФК обвинило главу KFK в том, что их нападающий был отчужден от деятельности своего родного клуба именно по вине Мутоми, который направил Авире в Египет, где тот до октября выступал за «Танту».

ФК «Асуан» в настоящее время состоит в египетской Премьер-лиге. Клуб был основан 1 января 1930 года. Основным его соперником является ФК Аль-Наср Лел Тааден.

Федеральное агентство новостей 29 ноября сообщило о смерти автора первого гола ЧМ-2002. Бывший футбольный игрок сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер на 43-м году жизни во Франции. По предварительным данным, футболист скончался после продолжительной тяжелой болезни.

Хавбек стал известен многим футбольным болельщикам после гола в ворота французской сборной на чемпионате мира в 2002 году. В составе сборной Сенегала футболист провел в общей сложности 63 игры, в которых он оформил 11 голов.