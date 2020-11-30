Несовершеннолетнюю девушку в Турции нашли мертвой в закрытой квартире

Анкара, 30 ноября. Юная жительница Турции найдена мертвой в закрытом доме, пишет издание En Son Haber.

Инцидент произошел в частном секторе района Кечиорен. Глава семейства Ахмед Й. вернулся домой после рабочего дня, но ему никто не открыл. Он долгое время стучал в дверь, после чего решил вызвать полицию. Жандармы прибыли по указанному адресу и проникли в квартиру.

На полу правоохранители обнаружили окровавленное тело 17-летней Гюльнур Ю. Рядом с ней лежал дробовик, который зарегистрирован на отца. На место ЧП вызвали медиков, которые констатировали смерть юной девушки. Ее доставили в морг для судмедэкспертизы.

В ходе расследования полицейские установили, что в квартире проживают шесть человек: Ахмед Й., его супруга Фадим Ю. и четверо детей. На момент смерти турчанки никого из родных не было дома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Жандармы не исключают, что подросток могла покончить жизнь самоубийством.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пожилой мужчина умер в закрытом доме на курорте Турции. Полиция Измира подозревает, что пенсионер скончался от отравления контрафактным алкоголем.