Пушков дал прогноз по гражданской войне в США

Противостояние сторонников кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Джо Байдена может перерасти в открытые конфликт на локальном уровне. К такому выводу пришел российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, проанализировав ситуацию в американских городах после президентских выборов. В интервью информационному изданию «Украина.ру» Пушков обратил внимание, что прогнозы некоторых экспертов о возникновении крупного политического кризиса в США на фоне результатов избирательного процесса сбылись лишь отчасти.

Алексей Пушков, оценив ситуацию в американских городах, дал прогноз о возможности возникновения гражданской войны в США. Он заметил, что противостояние сторонников Трампа и Байдена, несмотря на неоднозначные результаты голосования, не перерастут в серьезный конфликт. Противоборствующие стороны американского электората устраивают различные акции протеста и беспорядки, но они не доходят до отрытых гражданских столкновений.

По словам Пушкова, на фоне результатов президентских выборов в США могут произойти лишь конфликты на локальном уровне, которые будут подавляться со стороны американских властей и правоохранительных органов. Однако новой гражданской войны в стране не возникнет, поскольку в государстве проработаны и упорядочены процессы передачи власти, из-за чего правовые структуры фактически защищены от серьезных угроз.

«У недовольных есть возможность выражать свое недовольство только на улицах, что не запрещено, но и ни к чему не ведет. Поэтому все останется в поле политического противоборства. Гражданской войны не будет», — резюмировал сенатор.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал убийство иранского ученого Мохсена Фахризаде, связанного с ядерной программой Тегерана. Он обратил внимание, что данный инцидент вряд ли сможет привести к крупному международному военному конфликту.