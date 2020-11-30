Володин призвал ОДКБ создать единый список террористических организаций

Москва, 30 ноября. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) должна сделать все для создания единого списка организаций, которые признаны террористическими. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Необходимо сделать все для имплементации решения Совета коллективной безопасности по формированию единого списка организаций, признанных террористическими, — сказал он. — Это крайне важно для реализации приоритета, связанного с наращиванием возможностей ОДКБ по борьбе с международным терроризмом».

Еще одним направлением работы, по словам спикера Госдумы, является законодательное обеспечение противодействия незаконному обороту наркотиков.

Володин отметил, что сегодня будут рассмотрены рекомендации по формированию общих подходов членов ОДКБ в отношении государственной регистрации новых психоактивных веществ. По мнению председателя нижней палаты российского парламента, принятие соответствующих решений необходимо для совместной борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

Спикер Госдумы подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в рамках ПА ОДКБ, а также установления партнерских связей с международными организациями. Он добавил, что дополнительные возможности для повышения эффективности работы Парламентской ассамблеи дает предоставление статусов наблюдателя и партнера в ОДКБ.

Отметим, что ПА ОДКБ состоит из парламентских делегаций стран — участниц организации: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В 2020 году в ОДКБ председательствует Российская Федерация.