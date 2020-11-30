Отмена закрытой площадки упростит экзамен на получение водительских прав

С 1 апреля 2020 года для будущих водителей на экзамене исключат этап с упражнениями на площадке. Вместо выполнения упражнений на автодроме кандидаты будут показывать навыки парковки, разворота и движения задним ходом в реальной обстановке на дороге.

Александр Холодов, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов считает отмену закрытой площадки важным изменением.

«Ключевое изменение, на мой взгляд, это то, что отменяют площадку. Когда ее вводили, было много критики. Зарекомендовала она себя неплохо — отсеивала от допуска к экзамену тех, кто не в состоянии выполнить элементарные упражнения. Поэтому, считаю, экзамен станет проще», — поделился с ФАН эксперт.

Александр Холодов заявил, что изменения должны касаться не только экзамена, но и всего процесса обучения водителей категории «В».

«Процесс обучения в автошколе в любом случае подлежит обязательному реформированию, потому что сейчас выпускаются «полуфабрикаты», которые могут только экзамен сдать, а не безопасно управлять автомобилем. С этим, естественно, делать что-то надо», — считает Александр Холодов.

Эксперт оценил подготовку водителей в период пандемии, заявив, что количество обучающихся в автошколах сократилось. В следующем году процесс обучения останется прежним, если не будут введены дополнительные ограничения.

«Спрос в пандемию уменьшился, потому что был запрет на обучение в автошколах, и у людей был не самый успешный период для открытия в жизни чего-то нового. Поэтому количество обучающихся сократилось», — отметил эксперт.

В 2021 году вступят в силу изменения и теоретической части экзамена. Как сообщает РИА Новости, Министерство внутренних дел РФ предложило включить в новый административный регламент по проведению экзамена на права отдельный перечень навыков вождения. В билетах к экзамену на водительские права будет учитываться статистика аварийности и причины ДТП. Количество вопросов и время на решение заданий менять пока не планируют.