Чикаго встретил День благодарения перестрелками и поножовщинами

Правоохранители американского города Чикаго отчитались о 9 убийствах, совершенных в День благодарения. Также сообщается как минимум о 37 людях, получивших в этот день огнестрельные ранения. На минувшей неделе в городе была достигнута отметка в 700 убийств за год – впервые в этом десятилетии. Об этом сообщает новостное агентство Mehr.

Ранее полиция задержала двух американцев по подозрению в организации стрельбы в штате Невада. Правоохранители стали получать сообщения о нескольких стрелявших в разных частях городка Хендерсон. В результате перестрелок пострадали пять человек, один из них скончался в больнице.

В полиции предположили, что подозреваемые целенаправленно пошли на преступление в День благодарения. Злоумышленники разъезжали по городу на машине и хаотично стреляли в прохожих. Младшему из задержанных оказалось всего 20 лет.

Рекордом по количеству годовых убийств на прошлых выходных «похвастался» и Лос-Анджелес. Четыре насильственные смерти в ночь с субботы на воскресенье впервые с 2009 года вывели город на отметку в 300 убитых. Эксперты отмечают, что, вероятно, в текущем году Лос-Анджелес побьет собственный рекорд в 312 убийств.

Протесты в США, спровоцированные гибелью чернокожего Джорджа Флойда, вспыхнули 26 мая 2020 года в центральном районе Миннеаполиса (штат Миннесота) и в течение нескольких дней распространились по всей территории Соединенных Штатов. Начавшись как мирные протесты против полицейского насилия и расизма, многие акции переросли в беспорядки, поджоги и грабежи магазинов. На улицах звучат выстрелы. Власти США не раз были вынуждены вывести на улицы городов Национальную гвардию.