Неизвестные обесточили два района ливийского Триполи

Триполи, 30 ноября. Ливийская государственная компания General Electricity Company (GEC) заявила об очередной краже электропроводов.

Телеканал Libya24 сообщил, что инцидент произошел в столице североафриканской страны. Неизвестные украли 1200 метров кабеля в районе Аль-Джафара и 200 — в Аль-Муркабе.

Компания отметила, что мародерства происходят ежедневно и приводят к отключению электричества в населенных пунктах Ливии. Жители остаются без света и выходят на демонстрации с требованием повысить качество жизни.

Обесточивание приносит также большие убытки для GEC, сотрудникам которой приходится регулярно восстанавливать техническое обслуживание линий электропередач.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что кражей кабелей замаются сирийские наемники, которые входят в бандформирования Правительства национального согласия. Боевики срезают провода и сдают их на металлолом, чтобы получить деньги, которые им не выплачивают триполитанские «власти» совместно с Турцией.