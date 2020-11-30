Администратор групп «ВКонтакте» прилип к призу премии ФАН

Администратор нескольких сообществ в соцсети «ВКонтакте» (ВК) нашел способ заработать на аудитории. Он предлагает свои услуги номинантам учрежденной ФАН премии «Хорошие новости России». За процент от выигрыша он готов разместить в паблике пост с просьбой отдать голос за конкретного номинанта, обеспечив ему победу и солидное денежное вознаграждение.

Премия «Хорошие новости России» появилась, чтобы отметить региональных журналистов и блогеров, рассказывающих о позитивных событиях в стране. Ее вручают дважды в год победителям в пяти номинациях: «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», «Спорт», «Общество и социальные проекты» и «Герои современности». Каждый из них получает приз — 100 тысяч рублей.

Журналистка информационного агентства «Томск» Елена Тайлашева узнала, что ее интервью с проректором Томского политехнического университета участвует в конкурсе «Хорошие новости России», от человека, который зарегистрирован в ВК как Виталий Романов. Мужчина предложил ей поспособствовать победе, добавив, что он уже якобы помогал одному участнику несколько месяцев назад.

По словам организаторов премии «Хорошие новости России», список номинантов формируется на основе присланных заявок — как и указано в положении. Собеседники ФАН добавили, что к отбору также привлекаются статьи и видеорепортажи, обнаруженные в открытом доступе в Сети.

«Поэтому участник может сначала даже не знать, что его работа попала в список претендентов на победу. Но после публикации списков на электронные адреса всех редакций, где были размещены претендующие на победу материалы, производится рассылка писем с оповещением, что их автор попал в список номинантов на премию «Хорошие новости России», — пояснили они.

Елена отказалась от подобной «помощи». Однако по просьбе журналиста ФАН она продолжила переписку с Романовым, чтобы уточнить подробности сделки.

«Я бы хотел претендовать на 10% от суммы выигрыша. В качестве гарантии могу осуществить пробную рекламную кампанию, чтобы вы увидели результат», — написал Романов.

По его словам, он является администратором сразу нескольких пабликов, суммарная аудитория которых превышает 100 тысяч человек. Виталий объяснил, что может организовать размещение поста со ссылкой на ФАН и просьбой проголосовать за нужного кандидата.

«Поймать за руку человека, который решил жульничать, в этом деле непросто. Накрутка голосов бывает легальная — когда человек размещает ссылку на опрос с призывом к конкретным людям проголосовать за него. И нелегальная — когда голоса продаются, как в случае с владельцем этого паблика. Но есть косвенные признаки, указывающие на накрутку. Перечислять эти признаки сейчас не будем, поскольку они будут учитываться при подведении итогов», — подчеркнули организаторы.

В беседе с ФАН Тайлашева допустила, что, возможно, могла бы принять поступившее предложение. Однако денежный приз у себя бы журналистка не оставила, а передала бы на благотворительность.

«Я полагаю, что этот человек [Романов] давно крутится около таких премий. Если есть спрос на такое предложение, то появятся люди, которые такую услугу предоставят или сами ее предложат», — рассказала Тайлашева.

Учредители премии «Хорошие новости России» выразили сожаление, что подобное предложение существует. Они уточнили, что надо делать разграничения:

«Одно дело — если этот мошенник решил таким образом просто нажиться за счет номинантов премии. Совсем другое — если авторы все же согласились столь нечестным способом добыть себе победу».

Организаторы объяснили, что премия была учреждена с целью поддержки талантливых региональных журналистов. Ее должны получить действительно достойные люди — как в профессиональном плане, так и с моральной точки зрения. На их взгляд, человек, который пошел на сделку с совестью, не достоин звания лауреата премии «Хорошие новости России». Они призывают участников не поддаваться на провокации жуликов и вести честную игру, тем более, что голосования будут специальным образом проверены.

«Мы, как учредители премии, предусмотрели возможность атаки на сайт премии путем ботов, защита от такой атаки есть. В спорных случаях, чтобы избежать лишних пересудов, претенденты на победу должны будут предоставить жюри ссылки на голосование, которые они размещали в социальных сетях, или скриншоты из чатов. К тому же не зря в положении о премии «Хорошие новости России» в пункте о подведении итогов есть фраза о том, что «лучшей признается журналистская работа, набравшая наибольшее число голосов читателей с учетом мнения жюри». Дело в том, что технически пресечь современные методы накрутки голосов условно можно только в одном случае — при авторизации читателей через социальные сети или мобильный номер телефона. Но люди сейчас очень осторожно относятся к своим личным данным — при таких условиях они просто отказались бы от голосования. Поэтому пока было принято решение оставить форму опроса открытой, положившись на честность участников и читателей, а также компетентность жюри», — пояснили собеседники ФАН.

В 2021 году формат голосования все же изменится — будет максимально прозрачным. Отдать голос за участника в будущем смогут только авторизированные пользователи. Организаторы выразили надежду, что читатели и номинанты отнесутся к этому нововведению с пониманием.

Все победители текущего голосования будут проверены на предмет использования фальшивых (искусственных) голосов или ботов. Если такие факты всплывут — «левые» голоса будут аннулированы. При этом учредители премии не исключили, что ситуация с попыткой продажи голосов является вымыслом и возникла в Рунете из-за желания третьих лиц дискредитировать премию.