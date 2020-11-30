ФБР и Минюст США игнорируют массовые фальсификации на выборах

Дональд Трамп выразил недоумение по поводу бездействия ФБР и Министерства юстиции США в отношении многочисленных фальсификаций, которые по заявлениям действующего президента имели место на минувших выборах. Эти структуры словно «пропали без вести», тихо готовясь к вступлению Джо Байдена на президентский пост. Подробнее об этом сообщают Fox News.

«Все, что я могу сказать, так это то, что я ничего не слышал о задержаниях по делам о мошенничестве. Никто не приходил ко мне и не говорил: «О, Вы знаете, ФБР задержало людей, которые занимались этой грязной игрой», — с разочарованием сообщил Трамп, добавив, что он до сих пор не может поверить в то, что сейчас происходит в его стране.

Издание Fox News уже обратилось к Минюсту и ФБР с просьбой сообщить, расследуются ли связанные с предполагаемым мошенничеством дела, но ответ до сих пор не последовал.

Ранее действующий президент заявил, что покинет свой пост в том случае, если коллегия выборщиков 14 декабря признает Джо Байдена победителем президентских выборов. Однако же Трамп добавил, что подобное решение было бы ошибочно, так как массовое мошенничество на выборах в пользу его оппонента очевидно.

Также несколько дней назад стало известно, что продолжающийся пересчет голосов в штате Висконсин улучшает статистику Трампа. Его команда настаивает на противозаконности проведенного заочного голосования, в то время как демократы делают акцент на незначительности промежуточных результатов проверки бюллетеней. Сейчас юристы действующего президента активно инициируют судебные разбирательства и пересчеты голосов сразу в нескольких штатах, ссылаясь на массовые фальсификации в пользу демократов на прошедших президентских выборах.