Мисмари раскрыл подробности операции ЛНА против «Аль-Каиды» на юге Ливии

Бенгази, 30 ноября. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что операция по захвату террористов «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) в городе Убари прошла без применения огнестрельного оружия.

Во время интервью каналу Libya AlHadath TV генерал-майор в первую очередь поблагодарил 116-ю бригаду спецназа и усиленное подразделение Тарик ибн Зияд, которые успешно задержали боевиков.

По словам Ахмада Мисмари, главное командование ЛНА тщательно спланировало контртеррористическую операцию. Ей предшествовал сбор разведывательных данных из самых различных источников.

«Подготовка проходила в секретной обстановке, что послужило удачному проведению захвата джихадистов. Военнослужащие реализовали операцию без применения огнестрельного оружия», — заявил генерал-майор.

Официальный представитель ЛНА рассказал, что группировка имела при себе автоматы и пулеметы, но воспользоваться ими террористы не смогли.

«Наши подразделения внезапно и неожиданно атаковали боевиков. Им не оставалось ничего, как только сдаться. Один из захваченных джихадистов ранее находился в Мали, он был отслежен два месяца назад, после его возвращения в Убари», — уточнил военнослужащий.

Ахмад Мисмари добавил, что успеху ЛНА также поспособствовало отсутствие мирных жителей в районе операции.

«Захват боевиков проходил в соответствии с указаниями главного командования по предельному соблюдению мер предосторожности в отношении гражданских лиц и их имущества», — подытожил генерал-майор.

В рамках контртеррористической операции силам фельдмаршала Халифы Хафтара удалось взять в плен одного из главарей ячейки «Аль-Каиды» Хасана Ваши. Его основной обязанностью являлась перевозка контрабанды оружия и боеприпасов с юга Ливии в Мали и обратно.

Благодаря нейтрализации группировки бойцы ЛНА смогли перекрыть каналы поставок арсенала между Нигером, Алжиром и другими соседними государствами.

«Хасан Ваши являлся связующим звеном «Аль-Каиды» в Ливии с ячейками бандформирования в странах Магриба. Он контролировал линии снабжения, по которым сотни боевиков попадали на территорию государства», — заявил военнослужащий.

Ахмад Мисмари также указал на наличие у террористов иностранного оружия. Теперь предстоит провести тщательное расследование и установить источник его происхождения.

Всех захваченных джихадистов доставили военным самолетом в город Бенгази. Соответствующие органы допросят задержанных.

В конце интервью официальный представитель ЛНА рассказал о документах, найденных у террористов, а также показал видео, на котором прибывают подразделения Тарик ибн Зияд и 116-я бригада спецназа в Убари.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ливийская национальная армия задержала террористов «Аль-Каиды» на юге страны. В общей сложности в плену оказались семь джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.