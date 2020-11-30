Агрессивность и пандемия обрушили туристическую отрасль Турции

Турция, 30 ноября. Министерство туризма Турции отчиталось о падении отрасли на 70% в текущем году. Это связано не только лишь с пандемией коронавируса, одной из мер противодействия которой стало закрытие границ. Тенденции развития мировой политической повестки также не благоприятствуют Турецкой республике, ведь амбиции руководства этой страны уже привели к напряжению отношений с теми государствами, граждане которых ранее составляли основу туристического потока. Об этом сообщает Информ-UA.

Абсолютное большинство членов Европейского парламента 26 ноября проголосовало за введение санкций против Анкары. Представители ведомства осудили агрессивную политику Турции в Восточном Средиземноморье. Резолюция, включающая ограничительные меры, является ответной реакцией на захватнические действия турецких властей в акваториях Кипра и Греции.

При этом Анкара не соблюдает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении Ливии, за исполнением которого наблюдает миссия IRINI. Напомним, что Турция не позволила немецким военным, участвующим в Средиземноморской операции ВМС Европейского союза, осмотреть собственное судно.

Ситуация породила множество споров, спровоцировав выход Франции из состава миссии НАТО. Впоследствии глава МИД европейской страны Жан-Ив Ле Дриан инициировал заседание глав ЕС по вопросу введения против Турции нового пакета санкций.

В то же время Анкара продолжает перебрасывать военную технику и иностранных наемников на территории, подконтрольные Правительству национального согласия Ливии. Также в североафриканском государстве работает турецкая ЧВК SADAT, которую обвиняют в сотрудничестве с террористическими организациями.