Россиянам могут упростить путешествия в Причерноморье на время пандемии

Москва, 30 ноября. Россиянам могут упростить путешествия в страны Причерноморья и Южные Балканы в случае создания единой базы тестов на COVID-19, сделанных в сертифицированных лабораториях. Об этом в своем докладе заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин на 42-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в режиме видеосвязи, передает корреспондент ФАН.

Россия готова привнести в ОЧЭС наработки по созданию единой базы данных признаваемых государствами-участниками тестов на коронавирус. По мнению Вершинина, инициатива реализовать проект «Путешествую без COVID-19», которая обсуждается в рамках Евросоюза, может быть распространена на 13 государств Причерноморья и Южных Балкан — членов ОЧЭС.

«Ее суть — создание базы данных признаваемых государствами–участниками тестов на коронавирус, проводимых в сертифицированных лабораториях. Реализация подобного проекта в ОЧЭС способствовала бы облегчению пассажиро- и грузопотоков», — сказал замглавы министерства.

По информации МИД РФ, в текущем году ОЧЭС начала работу по созданию единой платформы организации, нацеленной на преодоление последствий пандемии коронавируса в области туризма и транспорта.

ОЧЭС реализует проекты по развитию транспорта, торговли и туризма в странах бассейна Черного моря. В начале ноября сообщалось о присоединении к организации Северной Македонии. С 1 января по 30 июня 2021 года председательство в ОЧЭС перешло от Румынии к Албании.