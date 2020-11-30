ФАН выяснил подробности мощного взрыва в квартире Всеволожска

Криминалисты Следственного комитета до сих пор работают на месте взрыва, произошедшего вчера около 21:40 по московскому времени. Сейчас следствие проверяет все версии инцидента, допрошена женщина-арендатор квартиры. По данным ФАН, к этому моменту есть предварительные результаты экспертизы, которая подтверждает отсутствие взрывчатых веществ на месте происшествия.

Следователи СК допросили 20-летнюю москвичку Марию К., которая снимала эту квартиру по договору аренды. Женщина заявила, что не имеет отношения к взрыву в квартире — в этот момент она отсутствовала дома. Выяснилось, что на балконе хранились лакокрасочные материалы. По одной из версий, именно из-за них мог произойти взрыв. Однако до сих пор не ясно, почему именно сдетонировала химия.

Ранее пресс-служба СК России по Ленинградской области сообщала о возбуждении уголовного дела по факту хлопка с последующим возгоранием. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в квартире многоквартирного дома по улице Добровольского в микрорайоне Южный города Всеволожска. ЧП квалифицировали по 168 статье УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Сотрудники СК вместе с работниками МЧС и полицейскими продолжают выяснять возможные причины происшествия. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются жильцы дома и соседи, назначается комплекс необходимых экспертиз. Также стало известно, что власти Ленинградской области помогут восстановить пострадавшие из-за взрыва квартиры.