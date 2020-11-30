Побег латвийских рыбаков в Россию стал тревожным звонком для Прибалтики

Евросоюз уже не то райское место, каким представлялся два десятилетия назад: там очень жесткая политика по отношению к периферии. Подробнее — в материале ФАН.

Латвийские рыбаки

Несколько рыбаков из Латвии были вынуждены переехать жить в Россию, чтобы продолжить зарабатывать. Об этом сообщает Sputnik Latvija.

Виноват в этом оказался принятый в октябре Европейским союзом пакет документов, который включает в себя сокращение промыслов нескольких видов рыб в водах Балтийского моря. В Латвии рыбакам разрешили ликвидировать суда в обмен на компенсацию, но некоторые жители республики, будучи недовольными таким решением, покинули страну.

Валдис Авотиньш, один из таких рыбаков, выразил недовольство политикой ЕС.

«Россия приняла очень хорошо и меня, и моих товарищей, которые когда-то тралили рыбу на Балтике, но из-за жестокой политики Евросоюза вынуждены были порезать свои суда на металлолом», — сказал Авотиньш.

По его словам, полученная компенсация от Европейского союза является недостаточной мерой, потому что многих местных рыбаков просто лишили источника дохода. Он рассказал, что вместе с единомышленниками решил поселиться на Дальнем Востоке. По его словам, там и жизнь интересная, и работы полно.

Вымирающее пространство

Как отметил политолог Андрей Иванов, Евросоюз уже не то райское место, каким представлялся два десятилетия назад. Там очень жесткая политика по отношению к периферии. Есть локомотивы вроде Германии, которые пытаются жить за счет других, а есть вымирающие территории, которые интересны только как рынки сбыта.

«Страны Балтии — пример вымирающих пространств. С момента развала Советского Союза население там сократилось аж на треть. Люди массово уезжают в поисках лучшей доли. Мы читаем новости — будто перечитываем книгу Вилиса Лациса «Сын рыбака». Он описывал скотское отношение системы к рыбакам Латвии между двумя мировыми войнами. Там и политиканы хорошо показаны, которые рассуждали про счастье в Европе, но пытались только получить голоса на выборах. И будто сто лет прошло, а ничего не изменилось. Но ведь это не так», — рассказал Андрей Иванов.

Он напомнил, что Прибалтика была развитым краем, когда была рядом с Россией. А сейчас она откатилась назад во времени.

«Думаю, все скоро встанет на свои места. Формально Балтия в ЕС, а экономические условия толкают ее к РФ. И даже Москве ничего не приходится для этого делать», — заключил Андрей Иванов.

Тревожный звонок

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что это очередной тревожный звонок для стран Прибалтики. Их жители и без этого активно уезжают в Великобританию и другие западные страны. Демографическая ситуация складывается не лучшим образом.

«Теперь не только русскоязычные «неграждане», но и коренные латыши отправляются в Россию. Главное, чтобы наше законодательство по соотечественникам в их отношении отлаженно работало. Для нашей страны наступает весьма позитивный шанс. Ведь мы можем стать таким центром притяжения для коренных европейцев, недовольных последствиями глобализации», — заключил Антон Бредихин.

Недавно в Латвии на политическую партию, защищавшую русскоязычных, обрушился шквал критики.