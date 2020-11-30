Эксперт оценила «украинский след» в давлении на «Северный поток — 2»

Давление на Белый дом, Сенат или Конгресс США может исчисляться несколькими миллионами долларов в месяц при условии реализации масштабной информационной задачи ненавистниками «Северного потока — 2». Об этом в комментарии ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, комментируя украинский след в санкционной политике против «Северного потока — 2».

Украинский след

Украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Wall Street Journal.

Речь идет о советнике председателя правления «Нафтогаза» Украины Вадиме Гламаздине и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Они на протяжении четырех лет закулисно работали в Вашингтоне, пытаясь помешать реализации «Северного потока — 2».

Еще в 2016 году Вадим Гламаздин, который трудился на тот момент в украинском правительстве, и Александр Харченко направили письма госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов США Стиву Мнучину, но те на них не ответили.

В результате знакомый одного из украинцев в Вашингтоне свел его с Даниэлем Вайдичем, лоббистом, работавшем в комитете сената по международным отношениям. Тот предложил изменить подход. Он в 2014 году помогал разрабатывать экономические ограничительные меры против России.

«Северный поток — 2» не остановить

Анна Бодрова отметила, что недругов у «Северного потока — 2» намного меньше, чем доброжелателей и реалистов, понимающих, что энергетическая безопасность ЕС и очень приемлемые цены на энергоресурсы — это залог успешного и устойчивого развития союза. В США сейчас и без «Северного потока — 2» есть чем заняться.

«В том, что запуск «Северного потока — 2», готовый на 97%, будет проблемным и хайповым, сомневаться не приходится. США в первую очередь — это родина лоббистских услуг. Культура отрасли насчитывает почти 100 лет. В вашингтонской лоббистской индустрии работают бывшие сенаторы, конгрессмены, журналисты, маркетологи и пиарщики. Очевидно, что в политических закулисных интригах против проекта выступают Польша и Украина», — пояснила Анна Бодрова.

Она обратила внимание, что давление на Белый дом, Сенат или Конгресс может исчисляться несколькими миллионами долларов в месяц при условии реализации масштабной информационной задачи ненавистниками «Северного потока — 2». Вряд ли это остановит реализацию «Серверного потока — 2». Лоббисты зарабатывают большие деньги, мировая пресса пошумит в очередной раз, а Германия в результате все равно получит российский газ.

«Много кому «Северный поток — 2» стоит поперек горла. Поэтому неудивительно, что есть и такие следы. Срыв проекта может быть на руку альтернативным поставщикам энергоносителей и антироссийским политикам. Мнение Вашингтона, безусловно, весомо, но не определяющее, как это может показаться», — заключила Анна Бодрова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского газопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.