В Петербурге объявят имена победителей театральной премии «Прорыв»



Санкт-Петербург, 30 ноября. Сегодня в Молодежном театре на Фонтанке состоится торжественная церемония награждения финалистов премии «Прорыв». Правда, шоу зрители смогут насладиться только в режиме онлайн. Подключиться к церемонии в этом году сможет каждый — трансляция события пройдет 30 ноября в 19:00 на официальном сайте премии.

За концепцию 11-й церемонии отвечает режиссер Иван Пачин — номинант «Прорыва» прошлого года в категории «Лучший режиссер». Традиционно подробности шоу организаторы держат в секрете. Известно только, что в этом году зрители увидят на сцене не только номинантов, но и их самых близких людей.

На «Прорыв» в этом году претендуют 42 молодых театральных деятеля, среди которых режиссеры, актеры, художники и театральные менеджеры. Лидерами по количеству номинаций стали спектакли «Обрыв» ТЮЗа им. А. А. Брянцева (реж. Анатолий Ледуховский) и «Исследование ужаса» проекта «Квартира» и фонда «Альма Матер» (реж. Борис Павлович).