Пензячка вылечилась от COVID-19 после 90% поражения легких

Пенза, 30 ноября. Жительница города Пензы с 90% поражением легких возвращается домой после продолжительного лечения от COVID-19. Об этом сообщили в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

«Из инфекционного отделения выписана пациентка, которая лечилась по поводу тяжелой формы COVID-19 c выраженным поражением легких до 90% и дыхательной недостаточностью второй-третьей степени. 14 дней она находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. Усилиями врачей, медсестер и санитарок, после тяжелой болезни — домой, с улыбкой и благодарностью всем, кто принимал участие в лечении!» — поделились сотрудники больницы.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, пензенцы, перенесшие коронавирус, могут бесплатно пройти реабилитационный курс для восстановления после болезни. Он организован на базе психосоматического отделения Пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова.