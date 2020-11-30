В Пензе завелся злостный нарушитель ПДД

Пенза, 30 ноября. Автомобилисты города Пензы недовольны местным нарушителем правил дорожного движения, намеренно создающим на дорогах города аварийные ситуации. Соответствующий пост появился в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации заявляет, что обладатель дорогого автомобиля устраивает уличные гонки ради развлечения, не боясь понести ответственность. Пересечение двойной сплошной, езда по полосе встречного движения, колоссальное превышение максимальной скорости, игнорирование сигналов светофоров — это лишь малая часть того, что запечатлено лихачом на камеру телефона.

«Ему наплевать на вас и ваши жизни. На дороге он чувствует себя королем или, как он называет себя, «шерифом». Он не стесняясь выкладывает свои ролики у себя в инсте, где пересекает двойную сплошную, создает опасные ситуации на дорогах (причем одной рукой он снимает на телефон). Но наши правоохранители закрывают на это глаза и я честно не понимаю, как можно терпеть подобное?» — написал автор поста в соцсети.

Своими нарушениями недобросовестный водитель хвастается в Instagram, находя среди единомышленников немало поддержки.

Пензенцы единогласно осудили поступки экстремального водителя, не находя в столь опасном маневрировании ничего увлекательного.

«Я вот даже не злюсь на тех, кто ПДД нарушает и плюет на других. Здесь правильно написали, свой столб их ждет или другой дурак догонит. Жаль только тех, кто с дебилами сталкивается», — прокомментировала новость жительница Пензы.

«Для таких людей закон не писан. Ездить на красный свет, на встречку, наплевав на всех», — выразил мнение пензенец.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, в Пензенской области из-за ухудшений погодных условий возросло число ДТП.