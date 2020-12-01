Пензенский губернатор отреагировал на жалобы горожан в режиме онлайн

Пенза, 1 декабря. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел видеоконференцию, в ходе которой он ответил на основные вопросы, интересующие жителей региона. Большее количество обращений затрагивало тему качества дорог и тротуаров в различных уголках области.

Так, например, от жителя села Пяша Мокшанского района поступила просьба о ремонте дороги на улице Нагорной. Губернатор распорядился удовлетворить просьбу сельчанина и привести улицу в порядок.

«На этой улице около десятка домов, живут люди пенсионного возраста, нужно создавать для них комфортные условия, приводить этот участок в порядок. Тем более, что в новом году у нас в приоритете ремонт сельских дорог», — отметил Иван Белозерцев.

Также с губернатором связывалась жительница села Ольшанка Белинского района, которая выразила недовольство из-за отсутствия пешеходных тротуаров в центре населенного пункта. В ходе видеоконференции глава региона дал поручение министру строительства и ЖКХ области Александру Гришаеву организовать установку дорожных знаков и обустройство тротуара.

Не остались без внимания и жители областного центра, которые также поспешили задать вопросы о благоустройстве отдельных участков города. Так, например, была озвучена проблема ремонта лестницы, ведущей к Дворцу детского и юношеского творчества, которая волновала пензенцев на протяжении долгого времени. В данном вопросе Иван Белозерцев обратился к главе администрации Пензы Андрею Лузгину, которому он поручил организовать разработку проекта ремонта объекта.