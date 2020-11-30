Директор интерната в Пензенской области издевается над детьми

Пенза, 30 ноября. Директор детского дома-интерната для умственно отсталых детей в поселке Мокшан Пензенской области издевался над воспитанниками учреждения. Речь о данном инциденте зашла в ходе оперативного совещания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с членами правительства.

Шокирующая видеозапись с жалобами, которую записали сами дети на мобильный телефон, попала в распоряжение пензенского отделения общественного движения «Левый фронт», придавшего подробности инцидента широкой огласке.

«Он говорит: «Я с вами могу все, что хочу делать: руки ломать, ноги ломать, куда хочу туда и веду. Мне за это ничего не будет». Мы боимся его. Я не буду с ним жить. Надоело! Он нас как хочет, так и называет», — говорит в видеозаписи воспитанница детского дома.

В интервью корреспонденту ФАН координатор общественного движения «Левый фронт» в ПФО Сергей Падалкин рассказал, кто может стоять за назначением Заура Иванова на должность директора интерната.

«Этот интернат курируется Министерством труда и социального развития Пензенской области. Решение о назначении директора принимает министр труда. Вообще, на мой взгляд, это странно выглядит, что на такую должность назначили человека, который около 30 лет прослужил в армии, прошел две чеченские кампании. У него самого, возможно, какие-то проблемы уже с психикой. Все таки это дети, и дети непростые, скажем так. К таким детям нужен особый подход», — рассказал ФАН собеседник.

Слова Падалкина подтверждает и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в ходе оперативного совещания с членами правительства сделал выговор министру труда Алексею Качану за данный инцидент. Кроме того, глава региона потребовал наказать ответственных за работу детдома.

«Направил туда проверку, действиям директора будет дана оценка. Министр труда, до конца дня уволить, ошибка ваша по назначению. Вместе с администрацией Мокшанского района подберите несколько кандидатур», — заявил в ходе совещания Белозерцев.

Громкая новость об издевательствах со стороны директора детдома не обошел стороной и уполномоченную при Президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, которая быстро отреагировала на видеозапись с жалобами воспитанников.

«Вчера у меня в руках оказалось видео, где дети из мокшанского детского дома, куда я несколько лет ездила волонтером, говорят о насилии. Внутри все сжалось. Уже сегодня утром губернатором Пензенской области была направлена комиссия. Прошло всего несколько месяцев со дня смерти предыдущего директора Виктора Петровича Дружинина, и уже конфликт! Подключили прокуратуру, следственный комитет. Нужно разобраться во всех обстоятельствах. Но уже сейчас очевидно, что не с того начал новый руководитель… Не с того!» — написала Анна Кузнецова в соцсетях.

Уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова, комментируя видеозапись, заметила, что бывший директор мокшанского детского дома-интерната Виктор Дружинин подобного поведения себе не позволял. Также она пояснила, что жалобы были составлены не детьми, а уже взрослыми выпускниками учреждения старше 18 лет. Они проживали в отдельном здании на территории детского дома и выполняли различную хозяйственную работу по уходу за территорией и помещениями.

В пресс-центре следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области заявили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, 30 ноября губернатор Пензенской области огласил обновленный список регионального кабинета министров. Заявив об эффективности нынешнего состава кабмина, глава региона решил не производить замен членов действующего правительства.