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Губернатор Белозерцев рассказал об актуальных проблемах Пензенской области

Губернатор Белозерцев рассказал об актуальных проблемах Пензенской области

Пенза, 30 ноября. Власти Пензенской области осведомлены обо всех актуальных проблемах региона. С таким заявлением выступил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания с членами правительства.

По словам Белозерцева, эффективная работа сотрудников пензенских министерств позволила решить большое количество проблемных вопросов, возникающих у жителей региона, однако на этом трудности не заканчиваются.

«У нас есть и нерешенные вопросы, много проблем, которые мы поднимаем и на совещаниях губернатора, и на заседаниях правительства Пензенской области. Все эти проблемы мы видим, мы их знаем. У нас для решения проблем приняты и наши региональные программы, и федеральные программы: программы по ремонту школ, по ремонту домов культуры сельских, программы по жилищно-коммунальному хозяйству и так далее. Сказать о том, что мы решили все, нельзя. Но мы решили немало. Предстоит еще многое сделать. Проблем и недостатков у нас хватает», — заявил в ходе совещания губернатор.

Также глава региона отметил, что конечной целью деятельности правительства, министров и его самого является повышение благосостояния жителей Пензенской области, сохранение их здоровья и улучшение качества жизни.

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