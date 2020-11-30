Губернатор Белозерцев решил не менять состав пензенского правительства

Пенза, 30 ноября. В Пензе сохранится прежний состав регионального кабинета министров. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По словам главы региона, настоящий состав правительства доказал свою эффективность, отчего менять его не имеет никакого смысла. Губернатор также упомянул, что достижения Пензенской области, полученные при нынешнем кабмине, отметил даже президент России Владимир Путин.