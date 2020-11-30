Губернатор Белозерцев решил не менять состав пензенского правительства

Пенза, 30 ноября. В Пензе сохранится прежний состав регионального кабинета министров. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
По словам главы региона, настоящий состав правительства доказал свою эффективность, отчего менять его не имеет никакого смысла. Губернатор также упомянул, что достижения Пензенской области, полученные при нынешнем кабмине, отметил даже президент России Владимир Путин.
«В июне этого года я докладывал президенту России Владимиру Путину о развитии региона. Глава государства дал положительную оценку достижениям Пензенской области, обозначил задачи и ориентиры, на которые нужно равняться, отметил и проблемные вопросы. Президент России особо подчеркнул, что любые достижения — это результат коллективной работы правительства региона и каждого, кто трудится сегодня на благо нашего родного края. В этой связи я принял решение сохранить основной состав правительства, в целом, доказавший свою эффективность», — заявил Белозерцев в ходе совещания.