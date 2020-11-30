Полицейским России разрешат участие в некоммерческих организациях

Москва, 30 ноября. МВД России подготовило приказ, которым полицейским разрешается участие в управлении некоммерческими организациями. К таким относятся ассоциации, союзы, общественные движения и организации наподобие спортивных федераций. Деятельность по управлению НКО должна осуществляться на безвозмездной основе. К органам управления относится общее собрание членов некоммерческой организации. В этом аспекте каждый вступающий в члены НКО становится частью органов управления.

Возможность участия госслужащих МВД в некоммерческих структурах закреплена в законе о полиции, однако ее реализация на деле была невозможна до утверждения нового приказа. Таким образом, до недавнего времени каждого сотрудника МВД — члена НКО формально можно было обвинить в конфликте интересов.

Численность личного состава МВД России — почти 895 тысяч. Реализация права каждого из них на активное участие в жизни общества, в том числе в спорте, религии и волонтерстве, гарантировано Конституцией. Приказ устанавливает простой, фактически уведомительный порядок участия в органах управления некоммерческой организацией.

Сотрудники силовых структур являются одним из наиболее социально активных профессиональных сообществ. Их служба подразумевает повышенные требования к физическому и психологическому здоровью. Значит, их вовлечение в НКО повысит качество общественной жизни.

В 2017 году МВД предпринимало попытку реализации прав своих сотрудников на участие в НКО, но тогда утверждение в этой сфере было отложено для более детальной проработки.