Экс-глава «Партии танков» рассказал о главной реформе в избирательном праве

Экс-директор по продукту World Of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров после выхода из состава руководства «Партии прямой демократии» в интервью ФАН сообщил, что продолжит поддерживать идею реформы избирательного права путем введения института прямой демократии через интернет-сервисы.

Прямая демократия, по мнению Макарова, должна включать возможность обсуждения и принятия законов онлайн путем личного участия каждого гражданина в голосовании. Запуск такого механизма в законотворчестве возможен на платформе уже работающей в стране системы «Госуслуги». Здесь уже отработана система двухфакторной идентификации личности, а в скором будущем — удостоверение личности по биометрическим данным, таким, например, как видеоизображение лица голосующего.

Эксперт в сфере авторских прав и защиты информации Денис Доливец в интервью ФАН критично отнесся к скорой возможности введения прямой демократии в России. По его словам, функцию обеспечения достоверности голосования в законотворчестве традиционно несет государство. Для реализации идей Макарова требуется создавать системы защищенной связи с возможностью подключения полутора сотен миллионов абонентов. Эту чрезвычайно сложную и дорогую процедуру не потянет ни одно государство мира.

«Идея прямой демократии не так уж хороша, если задаться вопросами, кто и как будет в новых условиях предлагать законопроекты. Еще важнее, как будет регулировать рейтинг каждого закона. На современном языке — количество лайков от избирателей. Сейчас все ругают лоббистов. В простой модели прямой демократии «партии танчиков» я вижу, что им на смену придут дешевые дата-центры, они будут арендовать мобильные устройства и голоса избирателей за деньги, тем самым продвигать необходимый состоятельным гражданам и корпорациям закон», — комментирует специалист.

Эксперт напомнил, что предлагаемая Макаровым форма правления в Древней Греции называлась охлократией — властью меняющихся прихотей толпы под влиянием демагогов.

Еще недавно, в августе 2020 года, Вячеслав Макаров, выступая на пресс-конференции ФАН, не сообщал о планах ухода с поста генерального секретаря Партии прямой демократии.