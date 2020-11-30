Власти приморского Артема возобновили электроснабжение после циклона

Артем, 30 ноября. Электроснабжение на территории приморского города возобновлено. Отключение энергии на длительный срок было связано с последствиями циклона в регионе.

Представитель Артемовского городского округа (АГО) в беседе со СМИ рассказал, что в городе продолжают фиксироваться перебои электричества, однако это единичные случаи, которые устраняются в кратчайшие сроки. Сейчас местные специалисты продолжают работу с локальными объектами, где произошли повторные отключения.

«Все многоквартирные и частные дома в Артеме подключены к электричеству», — отметил источник в администрации.

Без энергии ранее остались жители острова Русский. Там в результате ледяного шторма оборвались линии и упали опоры электропередач. Для устранения последствий в пострадавшую зону перебросили тяжелую военную технику.