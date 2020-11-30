Президент Венесуэлы опубликовал в соцсети свой номер телефона

Каракас, 30 ноября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал свой номер телефона и призвал добавлять его в групповые чаты в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

Соответствующее заявление лидер южноамериканского государства сделал на своей странице в Twitter. Он сообщил, что прошел процедуру регистрации в Telegram и WhatsApp, а также предложил жителям страны добавить его в чаты для общения. Его выступление транслировалось на местном телевидении. На протяжении эфира номер телефона был указан в углу экрана.

«Я включаюсь с сегодняшнего дня в борьбу за правду о Венесуэле и нашем народе через WhatsApp и Telegram», — сказал Мадуро.

В октябре венесуэльский лидер сообщил, что его сын и старшая сестра примут участие в испытании вакцины от коронавируса «Спутник V». Он также заявил о готовности наладить поставки российского препарата после начала массового производства.