Военнослужащие России развернули полевой госпиталь в Степанакерте

Степанакерт, 20 ноября. Военные медотряда специального назначения развернули на территории НКР полевой госпиталь, который предназначен для оказания помощи местным жителям.

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. В ведомстве отметили, что модули военного госпиталя развернуты в аэропорту столицы Нагорного Карабаха. Специалисты медицинского отряда специального назначения будут оказывать необходимую помощь гражданам региона, а также займутся организацией «медицинского обеспечения миротворческого контингента».

В Карабах прибыли больше 60 медицинских специалистов, в числе которых есть эпидемиологи, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и хирурги.