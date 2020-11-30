Томский мэр Иван Кляйн останется в СИЗО

Томск, 30 ноября. Областной суд Томска не принял апелляционную жалобу адвокатов и оставил городского мэра Ивана Кляйна в СИЗО. Решение районного суда осталось неизменным.

Соответствующее заявление сделала правозащитница томского градоначальника Лариса Шейфер. Областной суд не стал менять постановление районного суда о заключении Кляйна под стражу по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда, передает ТАСС.

Ивана Кляйна задержали 13 ноября по обвинению в превышении должностных полномочий. Сам томский мэр отказывается признавать вину. Кировский районный суд Томска 14 ноября взял под арест Кляйна сроком на два месяца. Он отстранен от занимаемой должности на время расследования уголовного дела.