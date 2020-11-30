Сбер: Около 40% россиян отказались от наличных во время пандемии

Москва, 30 ноября. Доля жителей, отказавшихся от использования наличных денег в период пандемии коронавируса достигла почти 40%, заявил зампред Сбера Александр Ведяхин.

Ведяхин отметил, что Российская Федерация является одной из мировых лидеров по росту безналичных платежей. По его словам, уже 85% клиентской базы Сбера используют пластиковые карты не для снятия наличных, а с целью оплаты счетов и безналичных переводов.

Также эксперт заявил, что в настоящее время уже 64 млн клиентов Сбера используют мобильное приложение для дистанционного общения с банком.

Данные ЦБ показывают, что безналичные платежи в России выросли на 5% во втором квартале и достигли отметки 69%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре спрогнозировала рост безналичных платежей в России по итогам года на 70%.

Недавно ЦБ озвучил перечень мер предосторожности использования наличных денег в период распространения пандемии коронавируса.