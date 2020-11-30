Певец Данко купил двухэтажный особняк с тремя спальнями в Ялте

Ялта, 30 ноября. Певец Данко и его возлюбленная Мария Силуянова живут в Крыму два года. Долгое время они снимали жилье, а недавно купили двухэтажный особняк в Ялте.

Покупка дома, по словам невесты исполнителя, обошлась в круглую сумму. Им пришлось от многого отказаться, чтобы позволить себе эту недвижимость.

«Стоимость нашего дома оставим в тайне, чтобы завистливые люди сильно не злились», — подчеркнула Силуянова.

Нынешний год, по словам Марии, оказался не самым удачным для зарабатывания денег. Из-за пандемии коронавируса пришлось отменить более 20 концертов, сообщило издание StarHit.

«Тем не менее у нас все же получилось осуществить давнюю мечту и наконец-то купить свой собственный дом», — призналась невеста музыканта.

В ближайшее время Силуянов и Данко начнут строить гараж, чтобы там можно было разместить мотоцикл, два электровелосипеда, самокат и два автомобиля. Сначала пара хочет отпраздновать новоселье.

«А наверху у нас три спальни, внизу кухня, холл и гардеробная. Также есть веранда с летней кухней», — похвасталась Мария.

В доме Данко также появится детская комната. Вместе с возлюбленными живет сын Силуяновой от прежних отношений. Он прекрасно ладит с певцом.

Медиаменеджер Олеся Сазыкина ранее рассказала об уклонении Данко от уплаты алиментов. Выбивать деньги на содержание двух детей бывшей сожительнице музыканта пришлось через суд. Одна из дочерей певца страдает ДЦП. Помогать ей финансово Данко не собирается. Хорошевский суд Москвы недавно назначил певцу алименты в размере 35 тысяч рублей.