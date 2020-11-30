Медики нашли в легких пациентов с COVID-19 грибковую инфекцию

Москва, 30 ноября. Врачи обнаружили грибковые инфекции в легких пациентов с COVID-19, которые находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Микозная пневмония, по мнению ученых, может возникнуть на фоне снижения иммунитета и приема препаратов, назначаемых при тяжелой форме COVID-19. Речь идет, к примеру, о дексаметазоне и тоцилизумабе.

Грибковая инфекция часто наблюдается вместе с бактериальной. Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев сообщил об этом «Известиям».

«Это уже стало известной проблемой для скоропомощных стационаров», — подчеркнул эксперт.

Доктор Мясников ранее оценил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Он объяснил, почему не разделяет эту теорию.