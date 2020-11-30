Украинские лоббисты причастны к разработке санкций США против Nord Stream 2

Вашингтон, 30 ноября. Лоббисты из Украины причастны к разработке санкций США против отечественного проекта «Северный поток — 2», следует из статьи газеты The Wall Street Journal.

Речь в материале идет о представителе украинской компании «Нафтогаз» Вадиме Гламаздине. Он контролирует вопросы относительно взаимодействия с правительством. Также в материале упоминается Александр Харченко. Автор текста называет его сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны.

Вышеперечисленные лица на протяжении по меньшей мере четырех лет продолжают «закадрово содействовать Вашингтону» в намерениях помешать строительству газопровода. Поддержку им оказывает американский коллега Дэниел Вадич, сообщает WSJ.

Трубоукладчик «Северного потока — 2» судно «Академик Черский» ранее покинуло немецкий порт Мукран, который служит логистической базой проекта, и взял курс на Калининград. Еще два российских судна — «Умка» и «Финвал» — продолжают находиться в порту Германии.