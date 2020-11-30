Политика Евросоюза вынудила латышских рыбаков переехать в Россию

Москва, 30 ноября. Свою историю об утрате основного дохода на жизнь рассказал рыбак Валдис Авотиньш в интервью Sputnik Latvija.

Евросоюз на одном из своих октябрьских заседаний принял решение о сокращении добычи нескольких видов рыб в Балтийском море. Для латышских рыбаков это стало катастрофой. По их словам, власти объявили о выдаче компенсации рыболовам взамен на уничтожение промыслового судна, однако такие меры оказались недостаточными.

Валдис Авотиньш остался безработным и вместе со своими товарищами принял решение покинуть страну в поисках лучшей жизни. Теперь он со своими партнерами осваивает Дальний Восток, где работы для него в избытке.

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