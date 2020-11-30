Теоретическая часть экзаменов на права в России подвергнется изменениям

Москва, 30 ноября. Билеты к экзамену на получение водительских прав поменяют, исходя из статистики ДТП и их причин, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

Шеюхин рассказал, что при дорожно-транспортном происшествии оформляется пакет документов, которые позже фиксируются в аналитической системе. Она помогает отслеживать особо опасные аварийные участки и причины ДТП.

«Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — пояснил Шеюхин.

Недавно в МВД разработали новый перечень навыков для успешного прохождения экзамена на получение водительских прав.