Россия в 2021 году будет чаще отправлять космические грузовики к МКС

Москва, 30 ноября. Россия в 2021 году отправит к Международной космической станции три грузовых корабля «Прогресс МС».

В нынешнем году к МКС из РФ были отправлены только два космических грузовика. Это произошло 25 апреля и 23 июля. В следующем году число запусков увеличится. «Прогресс МС-16» полетит 15 февраля, «Прогресс МС-17» — 30 июня, а «Прогресс МС-18» — 28 октября. Об этом сказано в проекте плана пилотируемых запусков.

Запланирован на 2021 год и полет специализированной версии грузового корабля. Он будет называться «Прогресс М-УМ». Грузовик доставит на МКС новый узловой модуль «Причал».

Летчик-космонавт Владимир Соловьев ранее рассказал, как долго прослужат системы Международной космической станции. Их износ и выход из строя, по его мнению, произойдет в 2025 году.