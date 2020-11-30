Страны ОПЕК продолжат переговоры по объемам добываемой нефти в 2021 году

Вена, 30 ноября. Участники Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) продолжат переговоры по объемам добываемой нефти в будущем году. Пока им не удалось прийти к соглашению.

Накануне министры нефтедобывающих стран провели заседание, в результате которого так и не смогли единодушно ответить на вопрос о необходимости продления действующего уровня сокращения добычи сырья на период от трех до шести месяцев. Сегодня в 16:00 по московскому времени подготовленный план должен быть предоставлен для обсуждений членам ОПЕК.

Рынок черного золота с нетерпением ждет результатов переговоров стран ОПЕК и «не ОПЕК». В апреле текущего года именно сложные и длительные обсуждения стали залогом восстановления объемов предложения нефти и роста цен на сырье до 50 долларов за баррель.

Внеочередное совещание при участии стран ОПЕК ранее инициировали представители России и Саудовской Аравии. Его ключевой задачей может стать рассмотрение возможности продления ограничений на нефтедобычу.